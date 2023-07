NAPOLI-Anaune Streaming Video: dove vedere Diretta TV Amichevole Estate 2023

Dove vedere diretta Napoli-Anaune Val di Non streaming, amichevole calcio d’estate. Alle 18:00 di giovedì 20 luglio 2023 ci sarà la prima uscita stagionale per la squadra Campione d’Italia che presenterà, tra gli altri, anche il suo nuovo allenatore, Garcia, che ha preso il posto di Spalletti. Si gioca allo Stadio Comunale di Dimaro.

Se sei un fan del Napoli e non vuoi perderti nemmeno un secondo della preparazione estiva e del pre-campionato della squadra, sei nel posto giusto! In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni su come seguire in streaming live il ritiro estivo del Napoli e la guida al pre-campionato della Serie A. Quindi prendi il tuo dispositivo preferito e preparati per vivere tutte le emozioni della tua squadra del cuore!

Streaming Napoli: Tutte le informazioni sul ritiro estivo

Il ritiro estivo del Napoli è un momento fondamentale per preparare la squadra in vista della nuova stagione. Durante questo periodo, i giocatori si allenano intensivamente e disputano amichevoli per mettere a punto la tattica e l’affiatamento di squadra.

Napoli in ritiro dal 14 al 25 luglio a Dimaro (TN), dal 28 luglio al 12 agosto a Castel di Sangro (AQ)

Per seguire in streaming il ritiro estivo del Napoli, puoi visitare il sito ufficiale del club o utilizzare piattaforme di streaming sportive come DAZN o Sky Sport. Queste piattaforme offrono spesso la possibilità di seguire in diretta gli allenamenti, le partite amichevoli e le interviste ai giocatori e all’allenatore. Non perdere l’opportunità di sostenere il Napoli durante il ritiro estivo e seguire da vicino i progressi della squadra!

Serie A: Guida al pre-campionato del Napoli in streaming

Prima dell’inizio del campionato di Serie A, il Napoli disputa una serie di partite amichevoli (20 luglio, ore 18:00 Napoli-Anaune e 24 luglio, ore 18:00 Napoli-Spal) per valutare la forma dei giocatori e testare la tattica di gioco. Questi match sono spesso trasmessi in streaming su varie piattaforme, consentendo ai tifosi di seguire le prestazioni della squadra. Inoltre, molte emittenti televisive, come Sky Sport e DAZN, offrono la possibilità di seguire in streaming le partite di pre-campionato del Napoli. Basta accedere al loro sito web o scaricare l’applicazione per non perderti nemmeno un minuto di azione. Preparati a tifare per il Napoli e a vivere tutte le emozioni del pre-campionato in streaming!

Seguire il ritiro estivo e il pre-campionato del Napoli in streaming

E’ una grande opportunità per i tifosi di rimanere aggiornati sulle prestazioni della squadra e sostenere i propri giocatori preferiti. Grazie alle piattaforme di streaming sportive e alle emittenti televisive, è possibile vivere in diretta tutte le emozioni del ritiro estivo e delle partite di pre-campionato.

L’anno scorso De Laurentis ha autorizzato la visione di alcune di queste partite amichevole anche con la diretta streaming su Facebook: magari succede anche quest’anno! Quindi non perdere questa occasione e preparati a tifare per il Napoli nella prossima stagione di Serie A! Forza Napoli!

Probabile formazione del Napoli



Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Olivera; Gaetano, Demme, Iaccarino; Politano, Ambrosino, Zerbin. Allenatore Rudi Garcia.