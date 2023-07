Quando si gioca MILAN-Lumezzane? Dove vedere in tv e streaming l’Amichevole estiva

DOVE VEDERE MILAN-LUMEZZANE IN TV E STREAMING – Ciao a tutti i tifosi del calcio Milan! Siete pronti per una delle amichevoli pre-campionato più attese? Oggi vi parlerò del match tra Milan e Lumezzane, un’amichevole che promette di essere imperdibile per i fan di entrambe le squadre. Preparatevi a scoprire tutti i dettagli di questo entusiasmante incontro di pre-campionato!

Milan vs Lumezzane: Un’amichevole pre-campionato da non perdere

Il Milan, una delle squadre più prestigiose d’Italia, si prepara per la prossima stagione di Serie A con una serie di partite amichevoli. Tra queste, una delle più attese è senza dubbio quella contro il Lumezzane. La squadra rossonera sta cercando di affinare la propria forma fisica e di mettere a punto le tattiche in vista del campionato, e questa amichevole sarà una grande occasione per valutare i progressi compiuti.

Dall’altra parte del campo ci sarà il Lumezzane, una squadra che militerà quest’anno in Serie C ma che non intende certo farsi da parte davanti al Milan. Questo incontro rappresenta per loro un’opportunità unica di misurarsi contro una grande squadra di Serie A e di mettere in mostra le loro abilità calcistiche. È importante sottolineare che l’amichevole servirà anche ai giocatori del Lumezzane per guadagnarsi un posto in squadra e dimostrare di meritare la promozione in una categoria superiore.

Scopriamo i dettagli di questo entusiasmante match di pre-campionato

La partita si svolgerà presso il centro sportivo di Milanello, casa del Milan, il prossimo 20 luglio alle ore 17:00. Sarà un’occasione unica per i tifosi di entrambe le squadre di vedere da vicino i propri idoli e godersi una serata di calcio di alto livello. Dopo l’amichevole contro il Lumezzane, il Milan partirà verso gli Stati Uniti e sfidare le grandi d’Europa tra cui la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona.

Molti occhi saranno puntati su giocatori come Pulisic, Romero, Theo Hernandez e Origi del Milan, mentre il Lumezzane si affiderà alle abilità dei suoi giocatori per cercare di mettere in difficoltà la difesa rossonera. Sarà interessante vedere come si svilupperà il match e se il Lumezzane riuscirà a tener testa al Milan.

Milan-Lumezzane: dove vederla in diretta tv e streaming online

Milan-Lumezzane sarà trasmessa in diretta su “Milan TV”, il canale rossonero presente su DAZN: basta scaricare l’app su smart tv, registrarsi e accedere al contenuto. Milan Tv è disponibile anche su Sky al costo di 10.70 euro al mese e su Prime Vide: prova gratuita da 14 giorni, poi 3.99 euro al mese in caso di proseguo dell’offerta.

Probabile formazione del Milan

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Caldara, Theo Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek; Romero, Adli, Pulisic; Origi. Allenatore Stefano Pioli.

Non resta che attendere con trepidazione il fischio d’inizio di questa emozionante amichevole pre-campionato. Sarà un’occasione per il Milan di mettere alla prova la propria forza e per il Lumezzane di dimostrare di poter fare meglio di quanto la loro categoria attuale possa far pensare. Ci vediamo giovedì allo stadio per questo indimenticabile incontro! Forza Milan, forza Lumezzane!