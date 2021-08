MILAN PANATHINAIKOS Streaming Gratis TV, dove vedere Amichevole Estiva: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Milan Panathinaikos Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 18:30 di oggi sabato 14 agosto 2021, il Milan di Stefano Pioli sfida in amichevole il Panathinaikos di Jovanovic, allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Milan Panathinaikos video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Milan Panathinaikos Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Nell’amichevole Milan-Panathinaikos di stasera, mister Pioli potrà fare le prove generali per la prima partita ufficiale della stagione, quella di ‘Marassi’. In campo, eccezion fatta per gli infortunati Franck Kessié e Zlatan Ibrahimovic, potrebbero dunque andare i giocatori che saranno chiamati a difendere i colori rossoneri tra meno di dieci giorni nella gara che varrà i primi tre punti stagionali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Dioudis; Juankar, Velez, Sideras; Kotsiras, Perez, Villafanez, Chatzigiovannis; Villafanez, N’Gbakoto; Macheda. Allenatore Jovanovic.

Milan Panathinaikos Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Milan Panathinaikos in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta Milan Panathinaikos Streaming Video TV: alternativa Rojadirecta?

Milan Panathinaikos Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. Il match non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.