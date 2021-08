Chi userà la maglietta numero 10 di Leo Messi nel Barcellona

L’FC Barcelona ha erroneamente rivelato chi potrebbe ereditare il numero 10 del calciatore argentino Lionel Messi, secondo un video che il club ha pubblicato questa domenica sul suo account Twitter ufficiale.

La registrazione, caricata poco prima della prima partita di campionato del club catalano contro la Real Sociedad, è stata ottenuta nello spogliatoio del Barça. Ad un certo punto la telecamera si sofferma sulla maglia dell’attaccante albanese Rey Manaj con il numero 14, numero che fino ad ora apparteneva al brasiliano Philippe Coutinho.

Secondo i media locali, questo potrebbe significare che Countinho potrebbe indossare il numero 10 in questa stagione, come ha fatto quando ha giocato per il Liverpool. In effetti, questa è l’unica dotazione disponibile per i calciatori rimasti in prima squadra insieme a “25”.

C’è però la possibilità che l’attaccante argentino Sergio Agüero, appena entrato nelle fila del Barcellona, ​​finisca per indossare la maglia con il numero 10 anziché 19, come trapelato.

Il 5 agosto si è appreso che Messi non avrebbe giocato la prossima stagione con il Barça. Il presidente del club, Joan Laporta, ha affermato che si tratta di ragioni economiche legate alle regole di controllo finanziario imposte dalla Lega spagnola, assicurando al tempo stesso di non essere disposto a “ipotecare il club per nessuno”.

Pochi giorni dopo, la stella argentina ha firmato un contratto di due anni con il Paris Saint-Germain (PSG), con un anno amatoriale opzionale. Nella squadra francese indosserà il numero 30, che è stato il suo primo numero al FC Barcelona.