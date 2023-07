Calcio e tifosi: perché sempre meno connessione?

L’ex capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, è stato accolto calorosamente dai tifosi bianconeri, ma alcuni di loro hanno protestato contro un possibile acquisto di Lukaku. Allo stesso tempo, un gruppo di sostenitori dell’Inter si è riunito per protestare contro l’ingaggio di Cuadrado, che potrebbe andare alla Juventus. Entrambi i giocatori sono stati coinvolti in uno scontro durante una partita di Coppa Italia.

Perchè il calcio è sempre meno collegato ai tifosi?

Ci sono diversi motivi per cui si potrebbe dire che il calcio è sempre meno collegato ai tifosi:

Commercializzazione e denaro

Il calcio è diventato un business molto redditizio, con enormi somme di denaro coinvolte nel trasferimento dei giocatori, negli sponsorizzazioni e nei diritti televisivi. Questo ha portato ad una maggiore focalizzazione sul profitto e sugli interessi finanziari, a scapito dell’aspetto sportivo e dei tifosi. I prezzi dei biglietti, ad esempio, sono diventati molto alti e inaccessibili per molti appassionati.

Globalizzazione

Il calcio è diventato un fenomeno globale, con squadre che hanno fan in tutto il mondo. Questo ha portato ad un allontanamento delle squadre dai loro tifosi locali, facendo sentire i tifosi meno coinvolti e meno rappresentati dalle squadre.

Comportamenti degli attori del calcio

Alcuni comportamenti dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti possono allontanare i tifosi. Ad esempio, i continui scandali di corruzione e di doping nel calcio, così come i comportamenti poco professionali e antisportivi in campo, possono far perdere interesse e fiducia nei confronti del calcio.

Tecnologia e social media

La crescita della tecnologia e dei social media ha reso più facile per i tifosi seguire le partite e le squadre a distanza, senza dover essere presenti fisicamente allo stadio. Questo ha ridotto l’importanza dell’esperienza dal vivo e ha contribuito a distanziare i tifosi dai club.

Manca di identità locale

Molte squadre di calcio sono ora di proprietà di investitori stranieri o di grandi società, che spesso non hanno una connessione diretta con la comunità locale. Questo può far sentire i tifosi meno collegati alla squadra e meno rappresentati.

Tuttavia, è importante sottolineare che ci sono ancora molti tifosi appassionati e fedeli nel calcio, e il legame tra i tifosi e la squadra può variare a seconda del club e del paese.