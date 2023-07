Dusan Vlahovic: dalla Juventus al PSG. Soldi necessari per comprare Lukaku

CALCIOMERCATO JUVE – La Juventus cerca di vendere Vlahovic per fare cassa e reinvestire i soldi in Lukaku. Il serbo ha un accordo preliminare con il PSG. La Juventus ha bisogno di chiudere l’affare entro il 4 agosto per poter acquistare Lukaku. Il PSG ha una posizione di vantaggio e si preoccupa delle condizioni fisiche di Vlahovic.

Vlahovic ha un accordo preliminare con il Paris Saint-Germain

La Juventus sta cercando di vendere Dusan Vlahovic per guadagnare e reinvestire parte dei soldi ottenuti per acquistare un nuovo attaccante, con Romelu Lukaku come principale candidato. Secondo le voci di mercato dell’ultima ora, il giocatore serbo ha un accordo preliminare con il Paris Saint-Germain: un contratto di cinque anni fino al 2028, con uno stipendio di 11 milioni di euro all’anno. Alla Juventus andrebbero 90 milioni. Vlahovic è attratto dalla prospettiva di un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico del PSG, che sta cercando di costruire un nuovo ciclo dopo l’addio di Messi e le voci su Mbappé.

La Juventus ha bisogno di chiudere l’affare entro il 4 agosto 2023

E’ questa la data di scadenza dell’offerta da 40 milioni di euro presentata al Chelsea per Lukaku. Il PSG ha una posizione di vantaggio, essendo consapevole dell’interesse della Juventus per alcuni dei suoi giocatori e preoccupandosi delle condizioni fisiche di Vlahovic, che ha avuto problemi di pubalgia nella scorsa stagione.