Leo Messi Live domenica sera: presentazione ufficiale all’Inter Miami con Shakira, Maluma e Bad Bunny

Lionel Messi è al centro di una grande attesa a Miami e nel sud della Florida, pochi giorni prima della sua presentazione ufficiale allo stadio dell’Inter Miami. Decine di fan si sono radunati durante la settimana con cartelli e magliette del calciatore argentino. L’evento speciale chiamato “The Unveil” si terrà domenica sera al DRV PNK Stadium, insieme al suo ex compagno di squadra del FC Barcelona, Sergio Busquets, altro nuovo acquisto dell’Inter Miami.

Secondo i media locali, artisti come Shakira, Maluma e Bad Bunny faranno parte dell’evento, anche se il club non ha ancora rilasciato ulteriori anticipazioni. Il club ha inoltre convocato una “importante conferenza stampa” lunedì prossimo con i proprietari del club e “un giocatore”, presumibilmente Messi, che si prevede calcherà il campo e avrà il suo primo allenamento il giorno successivo.

L’arrivo di Messi a Miami è stato un evento storico per la MLS, conosciuto come l'”Era Messi” o la “Messimania“. Durante la sua permanenza, Messi è stato avvicinato dai fan mentre usciva da un ristorante italiano a Miami Beach e ha firmato una maglia della squadra argentina Newell’s Old Boys.

Inoltre, è stato presentato il “Made for You by Leo Messi“, un sandwich di pollo “stile milanese” preferito dal calciatore, che può essere gustato nei ristoranti Hard Rock Cafe e nei servizi in camera degli Hard Rock Hotels & Casinos.

A Miami, sono stati realizzati murales giganti raffiguranti Messi, visitati anche da Beckham. Nonostante l’euforia, la squadra dell’Inter Miami, guidata dal nuovo allenatore Gerardo “Tata” Martino, cerca di mantenere la concentrazione sulla prossima partita contro lo St Louis City SC.

Messi non giocherà ancora, ma si prevede che il suo debutto con l’Inter Miami avverrà il 21 luglio nella partita contro il Cruz Azul messicano nella Leagues Cup.