Calciomercato Juventus: le prossime mosse di Giuntoli

La Juventus si prepara a vendere alcuni giocatori per risparmiare sugli stipendi e ottenere fondi per il mercato. Il centrocampista Kessie è il nome preferito, ma ci sono anche altri giocatori sulla lista della Juventus. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (51 anni) sta cercando di piazzare i giocatori in esubero e sta valutando le proposte per Vlahovic e Chiesa. Inoltre, c’è incertezza sul futuro del capitano Bonucci, che vorrebbe chiudere la carriera a Torino ma potrebbe essere lasciato partire dalla squadra.

Le prossime operazioni di calciomercato della Juventus

La Juventus si aspetta di risparmiare circa 50 milioni di euro all’anno sugli stipendi grazie alle partenze di alcuni giocatori. Questi risparmi consentiranno al club di avere fondi utilizzabili per un mercato che sia all’altezza degli obiettivi della squadra. Dopo aver perso il loro grande obiettivo di mercato, Milinkovic Savic, e con Pogba che sembra essere attratto dai petroldollari, l’allenatore Allegri ha bisogno di trovare un nuovo centrocampista.

In arrivo Kessie?

Il nome più gradito per rinforzare il centrocampo è quello di Kessie, il quale potrebbe essere ceduto dal Barcellona, che lo ha acquisito a parametro zero, all’Arabia. La Juventus sarebbe interessata a un prestito del giocatore. Tuttavia, se dovesse arrivare un’offerta allettante dalla Saudi League, il Barcellona potrebbe non accontentare la richiesta della Juventus. In ogni caso, il direttore sportivo Giuntoli ha una lista di alternative che comprende Koopmeiners dell’Atalanta, De Paul dell’Atletico Madrid e il giovane Diarra dello Strasburgo. L’arrivo di uno di questi giocatori garantirebbe ad Allegri un centrocampo di ottimo livello, considerando anche la conferma di Rabiot.

Giuntoli pesca nel Regno Unito

Giuntoli ha fatto una rapida visita in Inghilterra per cercare di piazzare i giocatori in esubero e ascoltare le proposte per Vlahovic. Inoltre, la Juventus ha avuto contatti diretti con il PSG per Chiesa. Durante questa visita, si è aperto un dialogo con il Chelsea, che sta cercando di vendere Lukaku e potrebbe anche considerare un possibile trasferimento di Casadei alla Juventus. Questo sarebbe un altro nome che migliorerebbe il centrocampo della Juventus dal punto di vista tecnico.

C’è un caso delicato legato a Bonucci

Il capitano sta aspettando un incontro con Giuntoli per discutere del suo futuro, ma la sua volontà è quella di concludere la sua carriera a Torino. Tuttavia, Allegri sarebbe disposto a lasciarlo partire volentieri, considerando che a 36 anni e con poche possibilità di trovare spazio in squadra, il suo stipendio di 3,5 milioni di euro per la prossima stagione è considerato eccessivo.