Juventus chiederà riduzione stipendio a Pogba

La soap opera Paul Pogba continua a scrivere capitoli. Il 29enne centrocampista ha visto la sua prestazione ostacolata da problemi fisici ed è stato a malapena in grado di contribuire per tutta la stagione. La Juventus sta ripensando al proprio futuro e la prossima estate cercherà di fargli accettare una riduzione dello stipendio. In caso contrario, il suo addio potrebbe essere un dato di fatto.

La Juventus continua a lottare per scalare la classifica della Serie A dopo i quindici punti persi qualche settimana fa. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a battere la Sampdoria, ultima in classifica, 4-2 grazie a una brillante prestazione del centrocampista francese Adrien Rabiot, che ha segnato due gol e continua ad avere tanti motivi per diventare uno dei principali protagonisti della prossima estate mercato dei trasferimenti.

Un altro dei protagonisti della puntata, in questo caso indirettamente, è stato anche il centrocampista francese Paul Pogba. L’ex calciatore del Manchester United è ricaduto dai suoi problemi fisici e continua senza poter contribuire in alcun modo a un gruppo in cui è atterrato come uno degli acquisti stellari la scorsa estate e dove sta camminando in punta di piedi. I problemi ai suoi adduttori possono lasciare Pogba lontano dal campo per un mese.

La Juventus chiederà una riduzione dello stipendio di Pogba

La copertina del numero de La Gazzetta dello Sport è un chiaro esempio della situazione in cui si trova il 29enne. Sotto il titolo “La Juve c’è, Pogba no”, il quotidiano fa notare che all’interno della squadra bianconera c’è un notevole disagio per i frequenti problemi del francese. La prossima estate, infatti, si cercherà una soluzione alla sua situazione e verrà messo sul tavolo un ultimatum.

Il giornale riporta che se Pogba vuole continuare nel club, dovrà abbassare i suoi requisiti di stipendio. La fonte aggiunge che dalla precedente dirigenza era stato tentato un approccio al giocatore affinché rinunciasse ai bonus della squadra, ma lui l’ha rifiutato. Non c’è dubbio che la Juventus stia affrontando un problema.