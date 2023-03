PORTO-INTER Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky Live, Canale 5 o Amazon?

Dove vedere Diretta Porto-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 14 marzo 2023, si gioca la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter. Si parte dall’1-0 firmato Lukaku dell’andata. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Porto-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Porto-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Inter si appresta a sfidare il Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l’obiettivo di raggiungere i quarti. La partita si svolge al do Dragao martedì 14 marzo, con il fischio d’inizio alle ore 21:00, con l’arbitraggio del polacco Szymon Marciniak. I nerazzurri arrivano al match con grandi speranze dopo aver trionfato per 1-0 nella gara d’andata, grazie al gol di Lukaku all’86’. Si tratta inoltre della terza volta in cui l’Inter visita Oporto: la prima fu per l’andata degli ottavi di finale di Champions 2004-05, terminando 1-1, mentre nell’ultima l’esito non è stato a loro favore, con il Porto che si è imposto 2-0 nella fase a gironi dell’edizione 2005-06.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Manafà, Marcano, Pepe, Zaidu; Franco, Grujic, Galeno; Taremi, Pepe. Allenatore: Sergio Conceicao. A disposizione in panchina: Ramos, Cardoso, Carmo, R Conceicao, Evanilson, Eustaquio, Folha, Namaso, Martinez.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Correa, Lukaku.

Arbitro: Marciniak (Polonia).

Porto-Inter in Diretta TV



Porto-Inter in diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Lukaku ha deciso il match d’andata segnando la rete dell’1-0 all’86’: il belga ha segnato 8 reti in 12 partite con l’Inter in Champions League e, con un gol ogni 111 minuti, è il giocatore che ha la media migliore tra quelli che hanno segnato almeno 5 gol nella competizione. Sul Corriere dello Sport la diretta scritta con aggiornamenti in tempo reale.

Porto-Inter Streaming Gratis

Porto-Inter streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, Now (a pagamento per tutti) e gratis anche con Sport Mediaset e Mediaset Infinity, su pc smartphone e tablet. In 6 occasioni su 7 il Porto è stato eliminato dalla Champions League dopo avere perso la partita di andata: l’unica eccezione contro la Roma nel 2018-19.

Porto-Inter Streaming alternative?

L’Inter ha vinto solo una delle sue ultime 8 trasferte in Portogallo (3 pareggi e 4 sconfitte il bilancio). La sfida Porto-Inter streaming non sarà disponibile su Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti che non pagano i diritti televisivi sul calcio.