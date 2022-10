BARCELLONA INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky, Mediaset o Amazon?

Dove vedere Diretta Barcellona-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 12 ottobre 2022, al Camp Nou in Spagna già tutto esaurito, l’Inter di Simone Inzaghi (6 punti) affronta il Barcellona di Xavi (3 punti), partita valida per la 4a giornata del Girone C di UEFA Champions League.

I nerazzurri hanno a disposizione due risultati su tre per strappare il pass; il Barcellona di Xavi, che non ha digerito il metro arbitrale della partita di San Siro e prepara un’accoglienza infuocata al Camp Nou, è obbligato a vincere e si affida alla vena realizzativa di Lewandowski per scardinare la difesa nerazzurra. Chi vincerà stasera? Di seguito le informazioni per vedere Barcellona-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Barcellona-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Inter si prepara alla 50esima partita UEFA contro avversarie spagnole. Una vittoria non solo rafforzerebbe la sua corsa verso la cima del Gruppo C, ma vedrebbe anche l’Inter diventare la prima squadra italiana a battere il Barça due volte in una sola stagione di UCL! Tuttavia, servirebbe all’Inter fermare, lungo il percorso, un paio di record negativi, dato che l’Inter in questa stagione non ha ancora vinto tre partite di fila, e non ha mai vinto nella sua storia tre trasferte consecutive in UCL.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, De Jong, Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Allenatore: Xavi. A disposizione in panchina: Inaki, Pena, Arnau Tenas, Piqué, Jordi Alba, Balde, Kessié, Marc Casadò, Pablo Torre, Ferran Torres, Ansu Fati. Indisponibili: Araujo, Christensen, Koundé, Bellerin, Depay. Squalificati: nessuno. Diffidati: Busquets.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Stankovic, Zanotti, Botis, Acerbi, D’Ambrosio, Carboni, Darmian, Gosens, Asllani, Bellanova, Gagliardini. Indisponibili: Brozovic, Correa, Lukaku. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni.

Arbitro: Szymon Marciniak (41 anni, Polonia).

Gavi potrebbe collezionare la sua 10a presenza in Champions League con il Barcellona. A 18 anni e 68 giorni, sarebbe il quarto giocatore più giovane nella storia della competizione a raggiungere la doppia cifra di apparizioni, dopo Youri Tielemans, Jude Bellingham e Bojan (quest’ultimo riuscitoci sempre col Barça).

Barcellona-Inter in Diretta TV al posto di Rojadirecta TV



Barcellona-Inter in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca in diretta è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Barcellona-Inter Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Barcellona-Inter streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile per vedere il calcio streaming online su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.