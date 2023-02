INTER PORTO Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky, Mediaset o Amazon?

Dove vedere Diretta Inter-Porto Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 22-02-2023, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro arriva il Porto per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. L’Inter è attesa ad una grande prova contro una squadra molto in forma: i lusitani sono reduci da 22 risultati utili consecutivi e non perdono dallo scorso 21 ottobre (1-0 contro il Benfica). Chi vincerà il match di andata? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Porto streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Porto Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La prossima sarà la quinta partita per Simone Inzaghi, nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions: il tecnico nerazzurro ha ottenuto 1 vittoria e 3 sconfitte come bilancio. L’unico successo è maturato l’anno scorso ad Anfield contro il Liverpool, quando l’Inter fu eliminata 2-1 dai Reds di Klopp.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, De Vrij, D’Ambrosio, Gosens, Dumfries, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Brozovic, Carboni, Dzeko.

Sérgio Conceição ha vinto più partite di qualsiasi altro allenatore del Porto in Champions League (20 vittorie in 40 match), solo Julian Lopetegui tra i tecnici con più di 10 panchine in Champions League può vantare una media vittoria superiore a quella del tecnico dei Dragoes.

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepé; Toni Martinez, Taremi. Allenatore Sergio Conceicao.

A disposizione in panchina: Ramos, Cardoso, Carmo, R Conceicao, Wendell, Uribe, Vasco Sousa, Galeno, Folha, Otavio, Evanilson, Namaso.

Arbitro: Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic-Mihajlovic (Serbia). IV Uomo: Simovic (Serbia). VAR: Dankert (Germania). Assistente VAR: Fritz (Germania).

Inter-Porto in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Inter-Porto streaming gratis su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La sfida Inter-Porto non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti di streaming calcio gratis come Roja directa TV Online, Rojadirectaonline calcio o Roja Live TV.

