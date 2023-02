Calciomercato: Milan e Juve puntano su Lewis Ferguson (23 anni), centrocampista del Bologna

CALCIOMERCATO – Milan e Juventus sono due delle squadre più emblematiche della Serie A, competizione dominata in questa stagione con grande autorevolezza dal Napoli. Voci di calciomercato sempre più intense su in giocatore prossimo obiettivo per entrambe le società. La squadra lombarda e quella piemontese hanno messo gli occhi su Lewis Ferguson (23 anni), centrocampista del Bologna.

Un diamante grezzo scozzese che attualmente è molto caldo a causa delle recenti dichiarazioni rilasciate dal suo agente sul suo futuro. Milan e Juventus sono interessate all’acquisto, ma il Bologna vuole almeno 9 milioni di euro per venderlo. Si apre quindi il duello tra rossoneri e bianconeri.