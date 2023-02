LIVERPOOL REAL MADRID Streaming Gratis TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky Live, Canale 5 o Amazon?

Dove vedere Diretta Liverpool-Real Madrid Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi martedì 21 febbraio 2023, allo stadio Anfield di Liverpool si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League: In campo due delle più titolate squadre d’Europa, con i Reds che contano in bacheca 6 Champions mentre i Blancos sono i donimatori assoluti con 14 titoli, l’ultimo dei quali vinti nella finale dell’anno scorso proprio contro il Liverpool (0-1 gol di Vinicius). La formazione di Carlo Ancelotti è reduce tra l’altro del recente titolo vinto nel Mondiale per Club. Inoltre, Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Liverpool-Real Madrid streaming gratis e diretta video tv.

Mohamed Salah del Liverpool è ad un gol dall’eguagliare Didier Drogba in UCL (44 gol) come giocatore africano che ha segnato più gol in assoluto nella competizione. Nel frattempo, Karim Benzema potrebbe diventare il primo giocatore del Real Madrid a segnare in sei diverse competizioni in una singola stagione se dovesse riuscire a segnare nell’arco di questi due scontri.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnlod; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Nunez. Allenatore Klopp.

A disposizione in panchina: Adrian, Kelleher, Diogo Jota, Elliott, Firmino, Gomez, Keita, Konate, Milner, Phillips, Ramsay, Tsimikas. Indisponibili: Luis Diaz, Thiago. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alexander-Arnold.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Alaba, Militao, Rudiger, Carvajal; Modric, Camavinga, Ceballos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore Carletto Ancelotti.

A disposizione in panchina: Lunin, Lopez, Lucas Vazquez, Nacho, Vallejo, Martin, Arribas, Asensio, Hazard,Rodrygo, Rodriguez. Indisponibili: Kroos, Mendy, Tchouameni, Mariano Diaz. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu, Artene (Romania). IV Uomo: Fesnic (Romania). VAR: Irrati (Italia). Assistente VAR: Guida (Italia).

Liverpool-Real Madrid in diretta tv sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite), oltre a Infinity+ di Mediaset. Il Liverpool non ha vinto nessuno degli ultimi sei incontri con il Real Madrid (1N, 5P); la striscia più lunga di gare senza vittoria per i Reds contro una singola avversaria nella Coppa Campioni/Champions League. Sul Corriere dello Sport la diretta scritta con aggiornamenti in tempo reale.

Liverpool-Real Madrid streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, Now e Infinity+ su pc, smartphone e tablet. Il Real Madrid ha vinto solo una delle precedenti sette gare fuori casa contro squadre inglesi in Champions League (2N, 4P), con questa vittoria arrivata contro il Chelsea a Stamford Bridge nell’aprile 2022. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

La sfida Liverpool-Real Madrid non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o Roja directa TV. Dopo avere perso la prima gara giocata nella Champions League 2022/23 (1-4 contro il Napoli), il Liverpool ha ottenuto la vittoria in ognuna delle ultime cinque partite nel torneo. Precedentemente, solo in un’occasione, la squadra inglese ha avuto una striscia vincente più lunga nella competizione sotto la guida tecnica di Jürgen Klopp: sette successi di fila tra settembre 2021 e febbraio 2022.