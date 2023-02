NANTES-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere Video Live: DAZN SKY o in chiaro su TV8?

Dove vedere Diretta Nantes-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:45 italiane di oggi giovedì 22 febbraio 2023, la Juventus di Allegri cercherà di approdare agli ottavi di finale di UEFA Europa League vincendo in casa del Nantes del tecnico Kombouaré, dopo che l’andata a Torino è terminata con il pareggio di 1-1 e tante polemiche per un evidente calcio di rigore (per fallo di mano) non concesso nemmeno dopo il VAR. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Nantes-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

La Juventus ha ricevuto un cartellino nel corso dei primi 20 minuti di gioco in tutte le ultime 2 partite esterne.

Diretta Nantes-Juventus Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

Allo stadio “La Beaujoire-Louis-Fonteneau” di Nantes la Juventus dovrà ottenere bottino pieno, visto che il gol fuori casa non vale più doppio. Con un ipotetico 2-2 finale dopo 90 minuti, saranno quindi necessari i tempi extra (eventualmente anche i rigori) per decidere chi continuerà il cammino in questa Europa League.

Una cosa sembra certa questa sera nella sfida di ritorno dei playoff, in casa del Nantes: un’altra eliminazione dopo l’uscita dalla Champions pregiudicherebbe il destino bianconero del tecnico, Massimiliano Allegri.

È stato realizzato almeno un gol nel corso del primo tempo in tutte le ultime 9 partite della Juventus.

Nantes (3-5-2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Traore; Moutoussamy, Chirivella, Sissoko; Mohamed, Blas. Allenatore Antoine Kombouaré.

A disposizione in panchina: A disposizione: Descamps, Petric, Corchia, Doucet, Mollet, Coco, Guessand, Ganago, Simon, Delort. Diffidati: Castelletto, Girotto, Mohamed. Indisponibili: Ganago, Manvelyan.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.

A disposizione in panchina: A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Gatti, Rugani, Paredes, Barrenechea, Cuadrado, Soulé, Iling Jr, Kean. Diffidati: Danilo, Miretti. Indisponibili: Kaio Jorge, Miretti, Milik, Chiesa, Pogba.

Arbitro: José María Sánchez (Spagna). Guardalinee: Cabanero-Prieto. IV Uomo: Gonzalez Fuertes. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: Iglesias Villanueva.

Sono stati segnati almeno 1 gol nel 100% dei primi tempi nelle partite della Juventus in Europa League in questa stagione.

Nantes-Juventus in TV al posto di Rojadirecta Canale

Nantes-Juventus in tv per gli abbonati a disposizione con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (253 del satellite), e DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Niente partita in chiaro su TV8 come invece successo all’andata.

La Juventus ha trovato il gol nella prima frazione di gioco in tutte le ultime 5 partite [Under/Over 0.5 goal primo tempo].

Nantes-Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Nantes-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go e DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW di Sky. Sul sito del CdS e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha vinto entrambe le frazioni di gioco in ciascuna delle ultime 2 partite giocate fuori casa [Squadra vince entrambi i tempi].

Nantes-Juventus Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Nantes-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.