Juventus-Nantes 1-1, pareggio con Vlahovic Blas e polemico rigore non concesso

DIRETTA JUVE – Come accaduto per il Barcellona, ​​la Juventus è retrocessa in Europa League dopo una brutta fase a gironi di Champions League. Ieri sera Massimiliano Allegri, con tanti problemi da allora a novembre, hanno ricevuto la visita dei modesti francese del Nantes nell’andata degli spareggi di Europa League. C’è voluto poco per Ángel Di María mostrare le sue qualità realizzando un passaggio perfetto a Federico Chiesa, il quale al 13′ di testa faceva l’assist perfetto per Dusan Vlahovic che tutto solo segnava l’1-0. Successivamente i Bianconeri non sono riusciti a tradurre il loro dominio in più gol che avrebbe messo al sicuro il risultato.

Nella seconda parte è continuato il dominio della Vecchia Signora, ma nel calcio l’efficacia è estremamente importante. E al minuto 60, in uno dei pochi contropiedi che i francesi hanno potuto realizzare, Ludovic Blas è riuscito a fare il gol che ha pareggiato la partita sotto i fischi dei tifosi locali. E come se non bastasse, Federicho Chiesa si è ritrovato con il palo poco dopo in un tiro che non si è concluso con un gol miracoloso. Gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno trasformato il loro dominio in più gol.

Hanno mantenuto le occasioni ma a poco a poco anche i francesi, più affermati, hanno avuto le loro per ribaltare i conti. E la partita avrebbe regalato emozioni fino alla fine perché la Juventus ha chiesto un rigore sull’ultima giocata della sfida. L’arbitro richiamato dal VAR non l’ha ritenuto tale, anzi, al contrario ha dato un fallo in attacco della Juve. Alla fine c’è il pareggio e questo confronto si deciderà in Francia, che per i bianconeri è stato molto più complicato del previsto sulla carta. È la magia dell’Europa League.