SASSUOLO-NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi venerdì 17 febbraio 2023, il Sassuolo (24 punti) di Dionisi riceve la visista della Capolista Napoli (59 punti) di Spalletti. Si gioca allo stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia: è la prima partita della 23a giornata di Serie A. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sassuolo-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni

Il Sassuolo conta 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte in questa stagione in 10 partite di Serie A in casa. Con 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta in trasferta, il Napoli sta vivendo un buon momento di forma lontano da casa in questo campionato. Il Napoli tenterà di prolungare una striscia di 3 successi esterni consecutivi. Non manca il successo dal 4 gennaio contro l’Inter.

Il Napoli è la vittima preferita di Gregoire Defrel in Serie A: cinque gol. I partenopei sono l’unica formazione contro cui il francese ha realizzato due marcature multiple nel torneo (due doppiette, il 18 maggio 2015 con il Cesena e il 2 settembre 2018 con la Sampdoria).

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt, Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore Dionisi.

A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Ferrari, Romagna, Obiang, Henrique, Ceide, D’Andrea, Alvarez, Defrel. Indisponibili: Muldur, Toljan, Berardi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Thorstvedt, Tressoldi, Laurienté.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Mario Rui, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Elmas, Lozano, Simeone. Indisponibili: Raspadori. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kim.

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Galetto e Tolfo. Quarto uomo: Orsato. VAE: Doveri. Assistente VAR: Banti.

Davide Frattesi, Armand Laurienté e Domenico Berardi hanno catturato l’attenzione con le loro prestazioni per il Sassuolo in questa stagione. Frattesi è il giocatore della squadra con più gol (5), seguito da Laurienté e Berardi (4 ciascuno).

Sassuolo-Napoli in TV al posto di Rojadirecta Canale

Sassuolo-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nelle ultime sei gare, il Sassuolo ha vinto 2 volte, pareggiato 2 partite e perso in 2 occasioni. Il Napoli, dall’altra parte, ha vinto 6 partite di fila in questa stagione.

Sassuolo-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Sassuolo-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Da una parte il Napoli è la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati a gara in corso in questo campionato (12), dall’altra solo Cremonese e Verona (entrambe otto) hanno subito più reti del Sassuolo (sette) da subentranti.

Sassuolo-Napoli Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Sassuolo-Napoli Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Live Club, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.