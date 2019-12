SASSUOLO NAPOLI Streaming LIVE info Facebook Video YouTube, dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Dove vedere Diretta Sassuolo Napoli Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 17.

Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 22 dicembre 2019, si gioca Sassuolo Napoli in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 16a giornata di Serie A di calcio italiano.

Sassuolo Napoli Streaming, presentazione match.

Sassuolo e Napoli sono protagonisti del posticipo domenicale di questa 17esima giornata di campionato, ultima dell’anno 2019, prima delle vacanze natalizie. Gli emiliani sono reduci dal successo di Brescia colto nel recupero giocato mercoledì, che ha consentito loro di salire a 19 punti in classifica. Prima trasferta per il Napoli targato Gattuso, che al suo esordio sulla prestigiosa panchina dei partenopei ha visto la propria squadra, al momento ferma con 21 punti in graduatoria, uscire sconfitta al cospetto del gagliardo Parma.

Sassuolo Napoli Streming e Diretta TV.

Sassuolo Napoli viene trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita sarà disponibile in streaming live su SKY GO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

non viene trasmessa

Il Sassuolo è imbattuto da 3 partite: prima il pareggio casalingo col Cagliari, poi il buon 0-0 di San Siro col Milan ed infine la vittoria nel recupero giocato mercoledì a Brescia; periodo nero per il Napoli, che in Serie A non vince da 8 partite, nelle quali ha collezionato 5 pareggi e 3 sconfitte.

Sassuolo Napoli, le formazioni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Peluso, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Alternative per vedere Sassuolo Napoli in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Sassuolo Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Sassuolo Napoli potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.