Info ROJADIRECTA Juventus-Lazio (Supercoppa) Atalanta-Milan Sassuolo-Napoli, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta e SportsBay) di oggi domenica 22 dicembre 2019, dove spiccano Atalanta-Milan e Sassuolo-Napoli per la Serie A, ma soprattutto si assegna quest’oggi nella finale unica tra Juventus e Lazio la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. In Inghilterra c’è la supersfida Tottenham-Chelsea (Premier League), mentre in Spagna c’è Real Madrid-Athletic Bilbao (Liga).

08:00 Central Coast Mariners-Adelaide United (A-League) – Sportitalia.

10:00 Sampdoria-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia.

12:00 Leganes-Espanyol (Liga) – Dazn.

12:15 Ajax-Ado Den Haag (Eredivisie) – Dazn.

12:30 Diretta Atalanta-Milan (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Atalanta che si mette in luce come squadra da trasferta in questa prima metà di campionato: sui 28 punti in totale, ben 18 vengono dai match giocati fuori Bergamo e solo 10 da quelli disputati di fronte ai propri tifosi. Milan ancora a secco di pareggi da inizio stagione lontano da San Siro, dove ha vinto 4 in 4 occasioni e perso lo stesso numero di volte su 8 incontri.

Diretta Atalanta Milan con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

14:00 Osasuna-Real Sociedad (Liga) – Dazn.

14:30 Breno-Mantova (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Foggia-Gladiator (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Palermo-Troina (Serie D) – Eleven Sports.

14:30 Seregno-Pro Sesto (Serie D) – Sportitalia.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Lecce-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Parma-Brescia (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

15:00 Pescara-Trapani (Serie B) – Dazn.

15:00 Pisa-Cosenza (Serie B) – Dazn.

15:00 Watford-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

16:00 Betis-Atletico Madrid (Liga) – Dazn e Dazn1.

15:30 Fortuna D-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

17:00 Diretta Tottenham-Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

La sfida tra Tottenham e Chelsea chiude il programma del 18esimo turno di Premier league, l’ultimo prima della consueta abbuffata di calcio inglese tra Natale e Capodanno. Dopo la sfida giocata ad Old Trafford, è atteso da un altro pomeriggio dalle forti emozioni il tecnico degli Spurs, José Mourinho, che affronta la sua prima squadra inglese con la quale ha raccolto tante soddisfazioni; sulla panchina dei Blues siede oggi Frank Lampard, uno dei pupilli più cari dell’ex Special-one.

Diretta Tottenham Chelsea sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

17:45 Diretta Juventus-Lazio (Supercoppa Italiana) – Rai Uno.



Si gioca allo Stadio King Saud University, Riyadh. Si assegna quest’oggi nella finale unica tra Juventus e Lazio la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. I bianconeri, già vincitori per 8 volte di questa manifestazione, si presentano per l’ennesima volta all’appuntamento dopo 8 scudetti vinti consecutivamente, mentre i biancocelesti, che hanno invece trionfato in 4 occasioni, l’ultima delle quali nel 2017, ci arrivano dopo essersi aggiudicati la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Diretta Juventus Lazio in chiaro su Rai Uno.

18:00 Paderborn-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

18:30 Levante-Celta (Liga) – Dazn.

20:45 Diretta Sassuolo-Napoli (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Sassuolo è imbattuto da 3 partite: prima il pareggio casalingo col Cagliari, poi il buon 0-0 di San Siro col Milan ed infine la vittoria nel recupero giocato mercoledì a Brescia; periodo nero per il Napoli, che in Serie A non vince da 8 partite, nelle quali ha collezionato 5 pareggi e 3 sconfitte.

Diretta Sassuolo Napoli sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Pordenone-Ascoli (Serie B) – Dazn.

21:00 Real Madrid-Athletic Bilbao (Liga) – Dazn e Dazn1.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.