SASSUOLO-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con iPhone Tablet Cellulare: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Sassuolo-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 1° dicembre 2021, si gioca allo Stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia Sassuolo-Napoli, match valido per la 15a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sassuolo-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

In tutti gli ultimi sei incroci al Mapei Stadium in Serie A, Sassuolo e Napoli hanno trovato il gol. Nello stesso periodo, il Napoli ha vinto solo una di queste sei sfide (4N, 1P) dopo aver ottenuto il successo nelle prime due occasioni.

In questo campionato, il Sassuolo ha già battuto Juventus e Milan: nelle ultime otto stagioni solo una formazione ha vinto contro bianconeri, rossoneri e Napoli in un girone d’andata: la Lazio nel 2019/20.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G Ferrari, Rogerio; Frattesi, M Lopez, Herroui; D Berardi, Defrel, Raspadori. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Henrique, Boga, J Traore, Oddei, Scamacca. Indisponibili: Romagna, Obiang, Djuricic, Goldaniga. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Manolas, Demme, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Anguissa, Osimhen, Zanoli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Alassio e Liberti. Quarto Uomo: Di Martino. VAR: Nasca. AVAR: De Meo.

Sassuolo-Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con Francesco Guidolin seconda voce.

Sassuolo-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).

Sassuolo-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.