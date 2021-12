INTER-SPEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Inter-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 di oggi mercoledì 1° dicembre 2021, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di SAn Siro (Milano) Inter-Spezia, match valido per la 15a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Spezia streaming gratis e diretta video tv.

L’Inter è la squadra che ha vinto più incontri di Serie A giocati tra il martedì e il giovedì: 101 (33N, 23P), almeno 19 in più di ogni altra formazione nella competizione. Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Bologna, lo Spezia potrebbe restare a secco di gol per due partite di fila in Serie A per la prima volta nella competizione.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J Correa, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Barella, Gagliardini, Vecino, Sensi, Sanchez, Dzeko, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao, De Vrij, Kolarov, Darmian, Ranocchia. Squalificati: nessuno.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, S Bastoni; Kovalenko, Maggiore, Sala; Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Hristov, Amian, Reca, Nguiamba, Antiste, Salcedo, Strelec, Colley, Agudelo, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Kiwior e Bourabia. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ghersini di Genova. Guardalinee: Marchi e Maccadino. Quarto uomo: Paterna. VAR: Mazzoleni. AVAR: Mondin.

Inter-Spezia in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Inter-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter-Spezia non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.