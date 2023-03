SPEZIA INTER Streaming Gratis DAZN: Formazioni e Come Vederla in Diretta Video TV

Dove vedere Diretta Spezia-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 10 marzo 2023, com primo anticipo della 26a giornata di Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi visita lo Spezia di Semplici allo stadio Alberto Picco della città ligure. Chi vincerà questa sera? Di seguito le informazioni per vedere Spezia-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Spezia-Inter probabili formazioni

All’andata Inter-Spezia è terminata con il risultato di 3-0: a segno Lautaro (su assist aereo di Lukaku), Calhanoglu e Correa. In casa lo Spezia non vince dal 17 settembre 2022 contro la Sampdoria e non segna dal 4 gennaio contro l’Atalanta.



Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikoulau; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Shomurodov, Nzola, Gyasi. Allenatore Semplici.

A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, WIsniewski, Beck, Giorgeschi, Salva Ferrer, Cipot, Esposito, Sala, Kovalenko, Krollis, Maldini, Verde, Zurkowski. Indisponibili: S Bastoni, Holm, Moutinho. Squalificati: Marchetti, Reca. Diffidati: S Bastoni, Holm, Nzola.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Martinez. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Zanotti, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Carboni, Dzeko. Indisponibili: Correa, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dumfries.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Mondin e De Meo. Quarto uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Abisso.

Spezia-Inter in TV, dove la fanno vedere?

Spezia-Inter in tv con DAZN (raggiungibile anche su TimVision Box). L’App DAZN è disponibile su smart tv oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Dove vedere Spezia-Inter Streaming Gratis in Italiano

Spezia-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.