Calciomercato: La Juventus a punto di pagare per tenersi Milik

DIRETTA CALCIOMERCATO – La Juventus di Torino deve prendere alcune decisioni per programmare la prossima stagione e tra le seguenti che questa squadra specifica c’è quella di risolvere il futuro di un suo giocatore in prestito. Arek Milik appartiene ancora all’Olympique de Marseille, come ricorda in questo caso SportMediaset.

Con 8 gol e 1 assist in 23 partite disputate in questa stagione, il 29enne attaccante polacco continuerà in questo caso in bianconero anche la prossima stagione. La squadra piemontese ha deciso di continuare a puntare su questo attaccante in modo che prosegua nella squadra transalpina, che pagherà per lui 7 milioni di euro fissi come concordato a suo tempo dai due enti.