NAPOLI ATALANTA Streaming Gratis DAZN: Come Vedere Diretta e Video TV

Dove vedere Diretta Napoli-Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 11 marzo 2023, per la 26a giornata di Serie A, la Capolista Napoli di Luciano Spalletti riceve allo stadio Maradona la visita dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Chi vincerà oggi nella sfida che nella partita d’andata giocata lo scorso 5 novembre, si è conclusa 1-2 per gli azzurri con goal di Lookman su rigore, Osimhen ed Elmas? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Gollini, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Zedadka, Demme, Gaetano, Anguissa, Zerbin, Elmas, Simeone. Squalificati: Mario Rui. Indisponibili: Raspadori.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Hojlund, Lookman. Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Okoli, Palomino, Scalvini, Soppy, Ruggeri, Boga, Muriel, Zapata. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Hateboer, Koopmeiners.

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Berti-Colarossi. Quarto Uomo: Doveri. VAR: Valeri. Assistente VAR: Abisso.

Napoli-Atalanta in TV, dove la fanno vedere?



Napoli-Atalanta in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Napoli-Atalanta Streaming Gratis in Italiano



Napoli-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Sul sito del Corriere dello Sport e quello di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida non sarà disponibile in alternativa Napoli-Atalanta streaming Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.