NAPOLI-ATALANTA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla: DAZN Sky Facebook o YouTube?

, , in

Dove vedere Diretta Napoli-Atalanta Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi sabato 4 dicembre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti riceve in casa l’Atalanta di Gasperini, per la 16a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Atalanta Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Uno degli anticipi della 16a giornata di Serie A (alle 18 si gioca anche Roma-Inter all’Olimpico) mette di fronte una delle regine di questo inizio campionato, il Napoli, e un’Atalanta sempre più macchina da goal e spettacolo: nell’ultimo turno, per i partenopei 2-2 beffardo maturato al Mapei Stadium contro il Sassuolo, mentre la squadra di Gasperini ha travolto con un sonoro 4-0 il Venezia. Nella scorsa stagione, all’andata Napoli-Atalanta è finita 4-1; nel match di ritorno, invece, vittoria dei bergamaschi per 4-2.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas. A disposizione in panchina: Meret, Marfalla, Malcuit, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore Domenichini (Spalletti squalificato).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel. Allenatore Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Longo e Vono. Quarto Uomo: Fourneau. Var: Banti. Avar: Passeri.

Napoli-Atalanta Diretta al posto di Rojadirecta TV



Napoli-Atalanta in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Atalanta non subisce gol da due partite di Serie A: risale al luglio 2020 l’ultima striscia più lunga senza reti al passivo per la Dea (tre in quel caso), tra cui un match proprio contro i partenopei vinto 2-0.

Napoli-Atalanta trasmessa anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

Napoli-Atalanta Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Napoli-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nonostante le squadre di Luciano Spalletti non abbiano subito gol in tre delle ultime quattro sfide di campionato contro l’Atalanta, il tecnico del Napoli ha vinto solo uno di questi incroci con i bergamaschi (2N, 1P).

Napoli-Atalanta Streaming alternativa Rojadirecta?

Napoli-Atalanta alternativa? Non sarà disponibile su Rojadirecta TV in quanto il sito internet è illegale e non si può usare perchè oscurato.