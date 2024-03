NAPOLI Atalanta Streaming TV, dove vedere la partita con PC Tablet e Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Atalanta Streaming. Alle ore 12:30 italiane di sabato 30 marzo 2024, il Napoli di Calzona riceve al Maradona la visita dell’Atalanta di Gasperini, nella partita d’apertura della 30a giornata di Serie A TIM. Il Napoli è settimo in classifica con 45 punti, mentre l’Atalanta occupa la sesta posizione con 47 punti e una partita in meno.

Il Napoli domina l’Atalanta: striscia record di vittorie e un fortino inespugnabile al Maradona

La squadra azzurra ha inanellato una serie di quattro successi consecutivi contro la Dea in Serie A, un record nella storia dei loro scontri diretti nel massimo campionato. Solo contro il Sassuolo e il Frosinone i partenopei vantano una striscia aperta più lunga di vittorie (entrambe di cinque).

Nelle ultime 17 sfide tra le due squadre in Serie A, solo un pareggio ha interrotto l’alternanza di vittorie: 2-2 il 30 ottobre 2019 al Maradona. Il bilancio complessivo è nettamente a favore del Napoli, con 10 vittorie contro le 6 dell’Atalanta.

In casa, il Napoli è un vero e proprio incubo per l’Atalanta: 35 vittorie in 52 partite (10 pareggi e 7 sconfitte). Solo contro l’Inter (38) i partenopei hanno ottenuto più successi in gare interne in Serie A.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Atalanta streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Napoli-Atalanta Streaming, probabili formazioni



Kvaratskhelia out, Raspadori pronto a subentrare. Gasperini in apprensione per De Ketelaere e Koopmeiners.

Kvaratskhelia ha subito una contrattura in nazionale e si è allenato differenziatamente anche venerdì. La sua presenza è molto improbabile e al suo posto è pronto Raspadori. Mario Rui è in leggero vantaggio su Olivera, reduce dagli impegni con la nazionale uruguaiana.

Le gare con la nazionale hanno portato preoccupazioni a Gasperini: De Ketelaere ha un problema all’adduttore, mentre Koopmeiners ha un problema al polpaccio. L’olandese, tuttavia, dovrebbe provare a stringere i denti. A centrocampo rientra De Roon, mentre in attacco Pasalic e Lookman supporteranno Scamacca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore Calzona. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kvaratskhelia.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Ketelaere.

Napoli-Atalanta: scontro per l’Europa in diretta su DAZN!

Non perderti la sfida tra due delle squadre che stanno lottando per entrare in zona Europa: Napoli-Atalanta si affrontano in un match che promette scintille. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin.

Come guardare la partita:

Smart TV: scarica l’app DAZN sulla tua smart TV.

Console di gioco: scarica l’app DAZN su Xbox, PlayStation o Amazon Fire TV Stick.

Dispositivi mobili: scarica l’app DAZN sul tuo smartphone o tablet.

PC o notebook: collegati al sito ufficiale di DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile su ZONA DAZN (canale 214). Non mancare a questo appuntamento imperdibile! Forza Napoli! Forza Atalanta!