Lazio-Juventus Streaming TV, dove vederla con PC Tablet e Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Lazio-Juventus Streaming. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 30 marzo 2024, la Lazio di Tudor riceve all’Olimpico la visita della Juventus di Allegri, per questo spettacolare big match valido per la 30a giornata di Serie A TIM. La Lazio occupa la nona posizione in classifica con 43 punti, mentre la Vecchia Signora è terza con 59 punti.

Lazio e Juventus si affrontano all’Olimpico: Sfida cruciale per entrambi i club

Dopo una settimana turbolenta, la Lazio cerca di dare continuità alla vittoria contro il Frosinone e di conquistare punti preziosi in chiave europea con il nuovo allenatore Igor Tudor. La sfida contro la Juventus, reduce da un pareggio contro il Genoa, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre.

La Lazio, reduce da tre sconfitte consecutive in casa, è chiamata a invertire la rotta e a ritrovare il successo tra le mura amiche. Tudor, ex difensore della Juventus, dovrà dare una scossa alla squadra e cercare di ottenere un risultato positivo contro un avversario ostico.

La Juventus, priva di Vlahovic per squalifica, è in cerca di riscatto dopo un periodo di appannamento. Allegri dovrà trovare soluzioni offensive alternative e cercare di sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione.

Le statistiche non sorridono alla Lazio: sei sconfitte nelle ultime nove sfide casalinghe contro la Juventus e la possibilità di perdere quattro partite consecutive in casa per la prima volta dal 1961. La Juventus, dal canto suo, ha vinto solo una delle ultime tre trasferte di campionato e non ha segnato in tre delle ultime sette partite.

La sfida si preannuncia equilibrata e incerta. La Lazio, spinta dal pubblico amico, cercherà di sfruttare l’entusiasmo della vittoria contro il Frosinone. La Juventus, ferita dal pareggio contro il Genoa, è chiamata a dare una risposta immediata e a conquistare punti preziosi per la classifica.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Quale squadra ha le maggiori probabilità di vittoria?

L’esordio di Tudor sulla panchina della Lazio avrà un impatto sulla partita? Come si approcceranno le due squadre alla sfida? Quale sarà la chiave tattica per ottenere la vittoria? Di seguito le informazioni per vedere Lazio-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Lazio-Juventus Streaming, probabili formazioni



Igor Tudor, al suo esordio sulla panchina della Lazio, potrebbe optare per il 3-5-2. In difesa, da valutare le condizioni di Luis Alberto, che ha saltato la rifinitura per un affaticamento muscolare. In caso di forfait, Pedro o Kamada potrebbero prendere il suo posto al fianco di Felipe Anderson. Lazzari è in dubbio per un guaio muscolare: a destra dovrebbe giocare Marusic, con Zaccagni dall’altro lato.

Lazio: probabile 3-5-2 con Luis Alberto in dubbio. Pedro o Kamada pronti a subentrargli. Lazzari in forse, Marusic e Zaccagni sulle fasce.

La Juventus è senza Vlahovic, squalificato, e Milik, infortunato. In attacco, Kean dovrebbe essere favorito su Yildiz. A sinistra, Iling dovrebbe prendere il posto di Kostic, out per influenza. Alex Sandro è out per un sovraccarico alla coscia sinistra.

Juventus: senza Vlahovic e Milik. Kean in attacco con Chiesa. Iling a sinistra, Kostic e Alex Sandro out.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Pedro; Immobile. Allenatore Tudor. Squalificati: Pellegrini. Indisponibili: Pellegrini, Provedel, Rovella.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: Fagioli, Pogba, Vlahovic. Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro.

Taty Castellanos ha segnato l’ultima volta due gol nel corso della ripresa, e tre dei suoi quattro gol stagionali con la Lazio sono arrivati nei secondi tempi. Adrien Rabiot ha fatto gol ed assist negli ultimi due scontri diretti, e quattro dei suoi ultimi sei gol con la Juventus sono arrivati nei primi tempi.

Lazio-Juventus: scontro per l’Europa in diretta su DAZN!

Lazio-Juventus si affrontano in un big match che promette spettacolo. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Come guardare la partita:

Smart TV: scarica l’app DAZN sulla tua smart TV.

Console di gioco: scarica l’app DAZN su Xbox, PlayStation o Amazon Fire TV Stick.

Dispositivi mobili: scarica l’app DAZN sul tuo smartphone o tablet.

PC o notebook: collegati al sito ufficiale di DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile su ZONA DAZN (canale 214). Non mancare a questo appuntamento imperdibile! Forza Lazio! Forza Juve!