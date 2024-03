Italia-Venezuela in tv e streaming: orario, dove vederla e formazioni

Dove vedere Italia-Venezuela streaming e tv. La Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti si prepara a giocare la prima delle due partite amichevoli negli Stati Uniti, contro il Venezuela. Il match, in programma per giovedì 21 marzo, sarà un’occasione per testare nuovi schemi e dare spazio a giocatori emergenti come Folorunsho. Spalletti ha dovuto escludere Acerbi a causa di un controverso episodio razziale, sostituendolo con Mancini.

Quando si gioca: orario

Il match tra Italia e Venezuela si svolgerà giovedì 21 marzo presso lo stadio Lockhart di Miami, con inizio alle 22:00 (ora italiana).

Dove vedere Italia-Venezuela in tv e streaming

La partita amichevole tra Italia e Venezuela sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, disponibile anche tramite app.

Probabili formazioni Italia-Venezuela

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. All. Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. All. Batista.