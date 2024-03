Dossier illegali sulla Juventus: c’era un piano di spionaggio

Piano di spionaggio contro la Juventus: coinvolte “talpe” e dossier illegali. L’indagine di Perugia ha svelato un piano di spionaggio che ha coinvolto anche la Juventus, con dossier illegali per danneggiare la società durante gli anni di presidenza di Agnelli. Si sospetta che dietro ci siano “talpe” ingaggiate per aprire procedimenti legali. Sono emersi casi di attività illecita per indagare su soggetti “non attenzionati”, come nel caso dell’esame di Suarez.

I conti di Andrea Agnelli sono stati esaminati dopo l’annuncio della Superlega e del ritorno di Massimiliano Allegri, mentre si è indagato sul conto di Cristiano Ronaldo in vista di un suo addio alla Juventus, per cercare di sabotare la cessione e danneggiare i conti del club.. Manca ancora da scoprire chi siano i “mandanti” di questo piano.