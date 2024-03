Tragedia durante partita di calcio Under 15: ragazzo di 13 anni muore a Sens

FRANCIA – Un giovane giocatore di calcio di 13 anni è morto durante una partita dell’Under 15 a Sens, nel dipartimento dell’Yonne, nella regione della Borgogna-Franca Contea. Dopo aver avvertito dolori al petto, è crollato sulla panchina e non è stato possibile rianimarlo. La notizia ha generato una grande commozione, con i club e i volontari che hanno offerto supporto alla famiglia del ragazzo. Una unità psicologica è stata istituita per coloro che erano presenti alla partita. Le cause del decesso sono ancora sconosciute.

