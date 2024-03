INTER-NAPOLI Streaming TV, dove vedere la partita con PC Tablet e Cellulare questa sera

Dove vedere Diretta Inter-Napoli Streaming. Alle ore 20:45 italiane di oggi Domenica 17 Marzo 2024, il Napoli di Calzona fa visita all’Inter di Inzaghi nella 29a giornata di Serie A TIM. L’Inter è stata eliminata dalla Champions League, ma è in testa alla Serie A con un ampio vantaggio sulle inseguitrici. Il Napoli cerca di recuperare terreno e ha migliorato il suo rendimento sotto la guida di Calzona. Entrambe le squadre vogliono ottenere risultati positivi nel prossimo incontro per raggiungere i propri obiettivi di stagione. Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’Inter e il Napoli sono le prime due squadre in questo campionato per vari statistiche come tentativi totali, palle giocate in area avversaria e Expected Goals a favore. L’Inter ha una differenza reti notevole, con 70 gol segnati e solo 13 subiti, che non si vedeva da molto tempo in Serie A.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Dumfries, Buchanan, Asslani, Frattesi, Klaassen, Sanchez. Indisponibili: Arnautovic, Carlos Augusto, Cuadrado, Sensi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro Martinez, Mkhitaryan.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, Mario Rui, Dendoncker, Cajuste, Zielinski, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ngonge, Mazzocchi, Rrahmani.

Arbitro: La Penna di Roma. Guardalinee: Berti-Perrotti. Quarto Uomo: Feliciani. VAR: Di Paolo. Assistente Sala VAR: Valeri.

Dove vedere Inter-Napoli in TV



Inter-Napoli in diretta tv con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

L’Inter ha ottenuto una serie di 10 vittorie consecutive in Serie A, eguagliando il suo secondo miglior risultato di vittorie consecutive nella storia della massima serie italiana. Il Napoli ha segnato 10 gol in quattro partite con il nuovo allenatore Calzona, superando il numero di gol segnati durante le 12 partite precedenti con Mazzarri.

Come guardare Inter-Napoli Streaming Gratis anche dall’estero



Inter-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.