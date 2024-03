Slavia Praga-Milan Streaming TV Gratis, dove vedere il match: DAZN Video o Sky Live?

Dove vedere Diretta Slavia Praga-Milan Streaming. Il Milan cerca di passare ai quarti di finale dell’Europa League battendo lo Slavia Praga con un vantaggio di due gol ottenuto nell’incontro precedente (4-2 a San Siro). La partita si giocherà all’Eden Arena di Praga in Repubblica Ceca, oggi 14 marzo con fischio d’inizio alle 18:45 ora italiana. Anche se il Milan ha vinto l’ultimo incontro, ci sono state alcune difficoltà nel sfruttare l’espulsione di un giocatore dello Slavia Praga. Il sorteggio per i quarti di finale si terrà domani 15 marzo a Nyon. Chi vincerà la sfida tecnica tra i due allenatori? Di seguito le informazioni per vedere Slavia Praga-Milan streaming gratis e diretta tv.

Statistica in evidenza: il Milan ha superato il turno in 40 delle 46 partite di andata e ritorno nelle competizioni UEFA quando ha vinto la gara di andata in casa.

Diretta Slavia Praga-Milan Streaming: probabili formazioni



Lo Slavia Praga deve cercare di ribaltare il risultato negativo della partita precedente se vuole avanzare ai quarti di finale della competizione europea. Il Milan, dall’altra parte, cerca di raggiungere i quarti di finale dopo essere stati eliminati nelle ultime due presenze in UEFA Europa League. Entrambe le squadre cercano di mantenere i rispettivi record positivi e ottenere la vittoria in una trasferta complicata.

Le speranze di recuperare Masopust sono basse e Boril potrebbe sostituire Diouf. Pioli ha ritrovato Leao e Florenzi, con il primo che dovrebbe essere titolare. La formazione avrà un atteggiamento più offensivo, con una mediana inedita formata da Musah e Adli.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek, Vlcek, Ogbu, Zima, Zmrszly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. Allenatore Trpisovsky.

A disposizione in panchina: Mandus, Siortnik, Tijani, Van Buren, Masopust, Jurecka, Boril, Schranz, Tomic, Jusarek, Konency. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Diouf. Diffidati: Masopust, Tijani

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Henrandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Thiaw, Kjaer, Terracciano, Bennacer, Musah, Okafor, Jovic, Chukwueze. Indisponibili: Pobega. Squalificati: Florenzi. Diffidati: Maignan, Calabria, Tomori, Musah.

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia). Guardalinee: Beigi-Soderqvist. Quarto Uomo: Ladeback. Var: Higler. Assistente Sala VAR: Van Boekel.

Slavia Praga-Milan in TV, che canale?



Slavia Praga-Milan in diretta tv grazie a i canali digitali di DAZN (canale 214 del satellite), sia su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), e Sky Sport (numero 252 del satellite). Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni. Su Sky, invece, a raccontare la partita saranno Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi. La partita non sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) e quindi neppure in streaming online sul relativo sito.

Slavia Praga-Milan Streaming Gratis in italiano



Slavia Praga-Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Come dicevamo anche prima la partita non sarà visibile in streaming su TV8.