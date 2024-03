Ranking UEFA aggiornato: Italia al primo posto, ma Inghilterra in agguato

Gli ottavi di ritorno della Champions League hanno avuto un impatto negativo sull’Italia, con Napoli e Inter eliminate. Ora il focus si sposta su Roma, Milan e Atalanta in Europa League e sulla Fiorentina in Conference League. L’Italia è al primo posto nel ranking Uefa, ma l’Inghilterra si sta avvicinando grazie ai sei club ancora in lizza. Secondo il regolamento, la Serie A potrebbe avere una squadra in più nella prossima stagione.

RANKING UEFA AGGIORNATO:

ITALIA 16.571 (4/7)

GERMANIA 15.928 (4/7)

INGHILTERRA 15.000 (6/8)

FRANCIA 14.416 (3/6)

SPAGNA 14.187(4/8)

REP.CECA 13.000 (3/4)

BELGIO 12.400 (2/5)