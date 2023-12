5 squadre italiane nella prossima Champions League?

CHAMPIONS LEAGUE – Tutte le squadre italiane (Inter, Napoli, Lazio, Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina) hanno superato le fasi a gironi delle competizioni europee, permettendo all’Italia di occupare la prima posizione nel ranking delle Federazioni. Questo risultato straordinario consente all’Italia di poter schierare una squadra in più nella prossima edizione della Champions League.

Il calcio italiano sta avendo successo nonostante i campionati più ricchi come la Premier League e la Bundesliga abbiano perso squadre importanti nelle fasi a gironi. La prossima stagione vedrà un nuovo formato della Champions League e l’exploit delle squadre italiane fa ben sperare per un aumento delle squadre italiane ammesse alla competizione: 5 squadre e non più 4. Sarà comunque fondamentale fare bene anche nella fase a eliminazione diretta.