JUVENTUS LIONE Streaming Gratis info ROJADIRECTA: in chiaro su Canale 5? Dove vedere il match: Sky o Mediaset?

Dove vedere Juventus Lione streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League che si gioca alle ore 21 italiane di oggi venerdì 7 agosto 2020.

Juventus Lione in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo.

Juventus Lione streaming: presentazione partita.

Dopo aver festeggiato il nono Scudetto consecutivo, per la Juventus è arrivata l’ora dell’esame di francese contro il Lione. Nel ritorno degli ottavi di Champions League ai bianconeri servirà vincere con due goal di scarto per accedere alla Final Eight in programma a Lisbona. All’andata, giocata a Lione il 26 febbraio prima dello stop causa pandemia, la Juventus è stata sconfitta 1-0 dalla squadra di Rudi Garcia.

Juventus Lione in Diretta TV.

Juventus Lione in diretta tv sui canali di Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre).

La Juventus è imbattuta nelle due sfide casalinghe disputate contro il Lione nelle Coppe europee con un bilancio di una vittoria (2-1 in Europa Lague nell’aprile 2014) e un pareggio (1-1 in Champions League nel novembre 2016). La Juventus ha perso 2 delle ultime 3 partite a eliminazione diretta in Champions League giocate in casa: è stata sconfitta dal Real Madrid nell’aprile 2018 e dall’Ajax nell’aprile 2019.

Juventus Lione Streaming Online.

Juventus Lione streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Diretta in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis con MediasetPlay.

Alternative per vedere Juventus Lione in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Juventus Lione non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Le probabili formazioni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay. Allenatore Garcia.