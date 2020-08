Rojadirecta Juventus-Lione Manchester City-Real Madrid, dove vedere Partite Streaming Gratis Online e Diretta TV Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 7 agosto 2020. Occhi puntati su Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

11:30 Western United-Western Sydney Wanderers (A-League) – Sportitalia.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Juventus-Lione (Champions League) – Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Dopo aver festeggiato il nono Scudetto consecutivo, per la Juventus è arrivata l’ora dell’esame di francese contro il Lione. Nel ritorno degli ottavi di Champions League ai bianconeri servirà vincere con due goal di scarto per accedere alla Final Eight in programma a Lisbona. All’andata, giocata a Lione il 26 febbraio prima dello stop causa pandemia, la Juventus è stata sconfitta 1-0 dalla squadra di Rudi Garcia.

Diretta Juventus Lione sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con l’app Mediaset Play.

21:00 Diretta Manchester City-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Manchester City contro Real Madrid: all’andata, al Bernabéu, avevano vinto gli inglesi per 1-2. La situazione rischia ora di essersi ribaltata. Il Real Madrid post lockdown è stata una delle migliori squadre d’Europa, ha operato il sorpasso sul Barcellona e ha finito per vincere la Liga, trascinato da Sergio Ramos e Karim Benzema. Dirigerà l’incontro, paragonabile ad una finale, l’arbitro tedesco Felix Brych.

Diretta Manchester City Real Madrid sui canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.