ROMA SIVIGLIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV con Cellulare Android iPhone, dove vederla Gratis Online: Sky DAZN o TV8? | Europa League

Tutta da vedere Roma Siviglia in diretta streaming (senza Rojadirecta) grazie ai servizi digitali alle 21:00 di oggi giovedì 6 agosto 2020. Chi vincerà? Ottavi di finale precedentemente rinviati a causa dello scoppio della pandemia. La Roma sfida il Siviglia in Germania, dove si svolge la nuova formula della Final Eight che decreterà la squadra vincitrice di Europa League.

Roma Siviglia Streaming, prestanzione match.

Il Siviglia di Julen Lopetegui affronta la Roma di Paulo Fonseca nell’ ottavo di finale in gara secca di Europa League che si disputerà in campo neutro in Germania dopo la lunga sospensione del torneo per l’emergenza Coronavirus. Il Siviglia non ha mai affrontato la Roma in confronti ufficiali, mentre nei 12 precedenti in competizioni UEFA contro formazioni italiane ha collezionato 5 vittorie e 5 sconfitte. L’ultima sfida contro un’italiana è stata contro la Lazio nella passata edizione del torneo, quando la formazione spagnola si è imposta 1-0 a Roma e 2-0 a Siviglia. Arbitro Kuipers.

Roma Siviglia Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.



Partita Roma Siviglia Gratis in diretta tv per gli abbonati sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 nemmeno online.



Primo confronto ufficiale nelle competizioni europee tra Roma Siviglia. La squadra spagnola ha vinto le sue due ultime sfide contro una formazione italiana: lo scorso anno ai 16esimi di finale di Europa League sconfisse la Lazio sia all’andata che al ritorno.

solo uno dei suoi ultimi 7 precedenti contro squadre spagnole (completano il bilancio un pareggio e 5 sconfitte): in 5 di queste 7 partite non è riuscita a segnare.

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo (https://skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Alternative per vedere Roma Siviglia in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.

La partita di calcio Roma Siviglia potrà essere vista in streaming grazie anche a Now TV (il vecchio Sky Online) che permette di comprare la visione della diretta anche senza abbonamenti. A disposizione anche il live streaming con pc, tablet e smartphone, anche per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Da verificare infine la disponibilità dell’evento sportivo su Facebook Live-Stream oppure con YouTube Video.

Le probabili formazioni di Roma Siviglia.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Gudelj, Vazquez; Suso, de Jong, Munir. Allenatore Lopetegui.