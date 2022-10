HJK-Roma Rojadirecta, come vederla in tv e in streaming oggi

Con fischio d’inizio alle ore 21 italiane di oggi 27 ottobre si gioca HJK Helsinki-Roma, il match di Europa League del Gruppo C quinto e penultimo turno, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Ecco come guardare la partita in tv e streaming.

Autore dell’unico gol dell’HJK Helsinki nella fase a gironi di questa stagione, Perparim Hetemaj ha giocato contro la Roma 17 volte nel corso della sua carriera (3 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte), ricevendo al contempo un totale di ben otto cartellini gialli! Andrea Belotti ha segnato entrambi i suoi gol con la Roma in questa competizione, incluso il gol del pareggio contro il Betis.

Dove vedere HJK-Roma in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in tv da Dazn, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 252) e in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre). DAZN ha affidato a Stefano Borghi la telecronaca della partita, con Simone Tiribocchi che lo affiancherà al commento tecnico. Sky invece punta su Fabio Caressa e Lorenzo Minotti per commentare le immagini dell’incontro. A disposizione Dazn, SkyGo e Now, per seguire la partita di calcio streaming gratis per gli abbonati su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc

HJK-Roma Streaming al posto di Rojadirecta

I giallorossi cercano a Helsinki tre punti fondamentali per proseguire il cammino in Europa League. La classifica è complicata, ma il pareggio ottenuto nell’ultima sfida contro il Betis permette ai giallorossi di poter ancora sperare nell’aggancio al Ludogorets secondo.

Si gioca dopo Lazio-Midtjylland Streaming (Europa League) e Fiorentina-Basaksehir Streaming (Conference League) entrambe delle ore 18:45 di oggi.