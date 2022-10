Lazio-Midtjylland Rojadirecta, come vederla in tv e in streaming oggi

Con fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane di oggi 27 ottobre si gioca Lazio-Midtjylland, il match di Europa League del Gruppo F quinto e penultimo turno, che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma. Ecco come guardare la partita in tv e streaming.

Pedro ha fatto assist per il primo gol della Lazio lo scorso fine settimana, e dopo avere segnato nell’ultima partita di UEL, potrebbe ora segnare in partite europee consecutive per la prima volta da maggio 2019. Nel frattempo, Evander del Midtjylland ha segnato tre gol nelle sue ultime due partite, ed ha contribuito notevolmente alla vittoria per 5-1 contro la Lazio con un gol e tre assist.

Dove vedere Lazio-Midtjylland in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in tv da Dazn, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Telecronaca Sky di Davide Polizzi con commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci. A disposizione Dazn, SkyGo e Now, per seguire la partita di calcio streaming gratis per gli abbonati su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc

Lazio-Midtjylland Streaming al posto di Rojadirecta

La sfida non sarà disponibile in alternativa Lazio-Midtjylland Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La sconfitta per 1-5 subita contro l’FC Midtjylland nel secondo turno di questa Europa League rappresenta l’unico precedente in competizioni europee tra la Lazio e i danesi; nell’occasione, i biancocelesti hanno incassato cinque reti per la prima volta in una partita europea dall’aprile 2000, quando furono battuti per 5-2 in Champions League dal Valencia.

Il Midtjylland ha vinto soltanto una delle ultime 14 trasferte (6 pareggi, 7 sconfitte) in Europa, ovvero quella contro la Stella Rossa, nel novembre 2021.

I biancocelesti non vincono da tre partite di Europa League e non registrano almeno quattro gare di fila senza successi in una singola edizione della competizione dal 2018/19 (quando chiusero il torneo con quattro sconfitte consecutive). La Lazio è però imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Europa League, anche se quattro di queste sono terminate in parità (due vittorie).