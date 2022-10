Fiorentina-Basaksehir Rojadirecta, come vederla in tv e in streaming oggi

Con fischio d’inizio alle ore 18:45 italiane di oggi 27 ottobre si gioca Fiorentina-Basaksehir, il match di Confrence League del Gruppo A quinto e penultimo turno, che si disputerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco come guardare la partita in tv e streaming.

Luka Jović ha segnato tre gol nelle sue ultime cinque partite, inclusi quelli in entrambe le vittorie precedenti della Fiorentina in UECL. Stefano Okaka del Başakşehir torna nella sua terra natale con già cinque gol in UECL (inclusi i turni di qualificazione), tre dei quali arrivati nei secondi tempi.

Dove vedere Fiorentina-Basaksehir in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in tv da Dazn, Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (numero 253). A disposizione Dazn, SkyGo e Now, per seguire la partita di calcio streaming gratis per gli abbonati su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc

Fiorentina-Basaksehir Streaming al posto di Rojadirecta

La sfida non sarà disponibile in alternativa Fiorentina-Basaksehir Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La classifica del Gruppo A di Conference League prima dell’inizio della partita: Basaksehir 10 punti, Fiorentina 7, Hearts 3, RFS 2. Un successo oggi sarebbe importantissimo visto che approda al turno successivo soltanto chi ottiene il primo posto, mentre chi arriva secondo dovrà giocare uno spareggio contro le “retrocesse” dell’Europa League. Un’eventualità che la Fiorentina vorrebbe evitare.

Si gioca alla stessa ora di Lazio-Midtjylland streaming di Uefa Europa League.