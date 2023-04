Il Calcio italiano alla conquista dell’Europa

Per la prima volta nella storia ci sono 5 squadre italiane nelle semifinali di tre competizioni europee contemporaneamente. Non è successo né negli anni ’80 né negli anni ’90, quando le “Sette Sorelle” del calcio dominavano anche in Europa. O quando l’Udinese si permetteva di acquistare Zico, il Torino Martin Vázquez e la Reggiana Paulo Futre. Sono stati anni di gloria per il calcio italiano, di dominio assoluto nel Vecchio Continente, di nostalgia e molti milioni sui conti bancari dei presidenti del calcio. Berlusconi, Moratti, gli Agnelli… ora tutto è cambiato, ma i risultati tornano in Italia.

Inter e Milan in Champions League, Roma e Juventus in Europa League… e la Fiorentina in Conference. L’Italia ha cinque rappresentanti nelle semifinali delle tre competizioni UEFA. Più di qualsiasi altro paese: Spagna (2), Inghilterra (2), Paesi Bassi (1), Germania (1) e Svizzera (1). In Champions ci sarà sicuramente una squadra italiana in finale ad Istanbul, in Europa League potrebbe esserci una finale italiana e in Conference uno dei favoriti principali viene da Firenze.

Ed è curioso che le due migliori squadre della Serie A 2022/23 non siano tra le migliori d’Europa. È il caso del Napoli (eliminato nei quarti di Champions dal Milan) e della Lazio (eliminata negli ottavi di Conference dall’AZ). “No, non è una sorpresa, il calcio italiano è in festa”, ha dichiarato da Londra Pep Guardiola in un’intervista con La Gazzetta dello Sport.

Milano torna ad essere grande

Il miglior derby d’Europa si gioca a Milano: l’unica città con due campioni d’Europa. E, entrambi, Inter e Milan, si affronteranno in un Euro-Derby che si preannuncia storico per la capitale economica dell’Italia. Fino ad oggi, si erano incontrati solo due volte in competizione europea… e entrambe con la vittoria del Milan. Nel 2003, in una semifinale che ha paralizzato il nord del paese (il Milan ha vinto la finale poi contro la Juventus); nel 2005, ai quarti di finale (il Milan ha perso la finale ad Istanbul contro il Liverpool).

Ora, tuttavia, Milan e Inter si presentano di nuovo davanti all’aristocrazia europea con un volto molto diverso. Né Berlusconi né Moratti controllano i club (ora in mano americane e cinesi, rispettivamente), né le rose sono così stellari come un tempo: Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Adriano, Crespo, Zanetti… C’è meno denaro e i migliori giocatori del mondo non firmano per le squadre del calcio. In ogni caso, vengono “fabbricati” in Italia.

Per arrivare fin qui, sia il Milan che l’Inter hanno attraversato strade diverse. L’Inter, quando è passata nelle mani di Steven Zhang e Suning, ha investito molto denaro in acquisti milionari che l’hanno portata a vincere lo Scudetto con Conte. Poi è arrivata la pandemia, ha fatto fallire l’impero Suning e l’Inter è rimasta quasi abbandonata… sopravvivendo solo con ciò che vende ogni estate e con i guadagni che genera. È stato un livello difensivo altissimo e la capacità di competere di Inzaghi a doppia partita a portarlo in semifinale.

Il Milan, d’altra parte, ha recentemente cambiato proprietà: da proprietario americano a proprietario americano. Se il fondo Elliott ha vinto la Serie A l’anno scorso, RedBird Capital ha portato il Milan in semifinale di Champions. E tutto con un investimento modesto se confrontato con i grandi d’Europa o con la Premier… il budget per il mercato estivo non supera i 50-60 milioni di euro e il tetto salariale è di 6-7 milioni di euro netti all’anno. Come nei loro vicini nerazzurri, è la gestione dei dirigenti, dell’allenatore (Stefano Pioli) e la crescita della rosa a portarli a livelli inimmaginabili solo qualche mese fa.

Perché una cosa è evidente, la Serie A sta volando alto da anni. Le peggiori stagioni sono passate… ma chi afferma ora, in primavera, che qualche squadra italiana era obbligata a essere tra le prime quattro d’Europa… mente.

L’Europa League è possibile

Avere Roma e Juventus in semifinale dell’Europa League, questa volta ognuna da un lato del tabellone, disegna la possibilità di vedere una “finale italiana” a Budapest il 31 maggio. La Juventus, che rimane di proprietà della famiglia Agnelli nonostante Andrea abbia lasciato la presidenza, è “fuori posto”. I bianconeri sono arrivati terzi in questa Champions e sono scesi nella competizione arancione.

Dopo aver superato Nantes e Friburgo, hanno fatto lo stesso nei quarti di finale con lo Sporting CP. Con loro il discorso è diverso perché sono “obbligati” a rispondere sul campo contro squadre meno preparate per vincere rispetto alla Vecchia Signora. I torinesi, per la rosa, sono candidati al titolo e si mantengono in piedi nonostante la disastrosa gestione dei loro dirigenti negli ultimi cinque anni li abbia quasi mandati al tappeto.

La Roma, invece, è in fase ascendente. Ha cambiato proprietà relativamente poco tempo fa e i Friedkin sono arrivati dagli Stati Uniti con molti milioni e idee vincenti. Dopo aver vinto la Conference lo scorso anno (primo titolo della Roma dalla Coppa del 2008) hanno trovato in Mourinho il leader ideale per il loro progetto. Vogliono continuare a vincere e vincere l’Europa League è il percorso più diretto per tornare in Champions League.

La Conference, dominio italiano

Se la prima edizione della Conference League l’ha vinta la Roma, è la Fiorentina di Vincenzo Italiano che vuole prendere il testimone. È la squadra della competizione che ha segnato più gol e nel 2023 è una delle migliori squadre d’Italia. Come molti di quelli arrivati, tutto è cambiato per loro quando c’è stato un cambio di proprietà. È stato Rocco Commiso, magnate delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, a comprare il club.

Commisso, di origini calabresi, ha investito una grande quantità di denaro (nonostante le vendite di Chiesa, Vlahovic…) e aspira a ristrutturare completamente il club: nuovo stadio e nuovo Centro Sportivo. Quest’ultimo, per inciso, sarà il più grande d’Europa. Ora, nel 2023, la sua Fiorentina lotta per sollevare due trofei: la Coppa Italia… e la Conference.