Napoli festeggia lo Scudetto con un imponente omaggio a Maradona

La Società Sportiva Calcio Napoli è diventata Campione d’Italia in grande stile, dopo aver pareggiato nella trasferta di Udine allo stadio Dacia Arena, e dove i suoi tifosi non hanno perso l’occasione di assistere a questa giornata storica. Al termine dell’impegno, i tifosi sono scesi in campo per festeggiare con tutti i calciatori questo nuovo titolo, che non potevano godere dalla stagione 1989-90 per mano dell’argentino Diego Armando Maradona. Per questo motivo, i tifosi napoletani stanno organizzando diversi festeggiamenti per conto di una delle figure di spicco del club, quindi stanno vicini ai diversi murales, dipinti, foto e maglie dello storico numero 10.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha festeggiato la vittoria del terzo scudetto con i tifosi azzurri allo stadio dopo il pareggio contro l’Udinese. Ha ringraziato i tifosi per aver sempre chiesto la vittoria e ha promesso di vincere ancora lo scudetto e la Champions League in futuro !!!

De Laurentiis ha anche sottolineato che il progetto del Napoli non si ferma qui e che si ripartirà con Spalletti. Ha concluso affermando che il successo è stato costruito grazie ai tanti protagonisti degli anni passati, tra cui Mertens, Insigne, Koulibaly, Cavani, Lavezzi, Quagliarella e Higuain.