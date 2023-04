Juventus, futuro più luminoso per la Vecchia Signora che domani sfida il Napoli

Gli eventi di giovedì, insieme alle ultime informazioni sulla vecchia signora, lasciano presagire un futuro più incoraggiante per questo club relegato in secondo piano quasi dall’inizio della pandemia. La Juventus ha ricevuto nelle ultime ore la notizia della revoca, almeno temporanea, di quei 15 punti di sanzione in Serie A. E oltre a recuperare il terzo posto in campionato, i bianconeri sono entrati in semifinale di Europa League, superando con difficoltà allo Sporting de Portugal e adesso vanno verso la doppia sfida contro il Siviglia.

Vedremo se finirà l’incantesimo degli andalusi, ma per ora nella squadra di Massimiliano Allegri l’atmosfera è diversa. Lo si vede sui media correlati come Tuttosport, e oggi c’è stata anche un’altra notizia entusiasmante come quella di Zinedine Zidane, che potrebbe essere il prossimo allenatore di questa squadra la prossima stagione.

Troppe notizie intorno alla Vecchia Signora, che dovrà confermare tutte queste belle notizie nelle prossime settimane. Ma i pettegolezzi sono sempre avanti e si parla già di diversi movimenti che possono attendere questa squadra. Dove questa settimana, infatti, è stata piazzata una quotazione di 90 milioni di euro su Dusan Vlahovic.

Nel frattempo, altri bersagli hanno sfilato, come il portiere Édouard Mendy o l’attaccante Roberto Firmino. Il futuro di altri giocatori come Adrien Rabiot è ancora nell’aria. Ma sembra che il vento abbia cambiato direzione in questo club dopo tre stagioni davvero difficili.