Calciomercato: La concorrenza agguerrita per Dusan Vlahovic

CALCIO MERCATO – Non è una novità parlare dell’operazione “rinnovazione” di una Juventus che punta a consolidare le basi della squadra di Massimiliano Allegri. In questa occasione i riflettori mediatici sono puntati direttamente su un solito “indiziato” per quanto riguarda il suo ruolo.

Si tratta di Dusan Vlahovic (23 anni), attaccante che ha fatto vedere le sue qualità alla Fiorentina e che, pur tra alti e bassi, sta facendo altrettanto con la Juve. Ecco perché, come già accennato, il nazionale serbo sarebbe il grande desiderio di Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atlético de Madrid.

Priorità per la Juventus e tentazione per la Premier

Detto questo, la competizione sarà tremenda per un attaccante che sta deliziando la Premier League. Mentre procede Arsenal e Manchester United vogliono decidere il destino di Vlahovic, oggi pedina fondamentale per la Juventus. La Vecchia Signora cerca quindi di promuovere il prolungamento del contratto.

Il Chelsea sarebbe un altro dei suoi estimatori, quindi l’Atletico dovrà lavorare duro con la ferma intenzione di far pendere la bilancia a suo favore per l’attaccante. I Bianconeri sono pienamente fiduciosi nella possibilità di trattenere Dusan Vlahovic il quale sta salendo la scala delle preferenze del calciomercato internazionale.