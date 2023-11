DIRETTA NAPOLI – Goran Pandev è convinto che Walter Mazzarri sia l’allenatore adatto per il Napoli. Pandev ha notato dei cambiamenti positivi nel carattere di Mazzarri e crede che sia in grado di portare il Napoli tra le prime quattro squadre del campionato. Nonostante la distanza di punti dalla Juventus e dall’Inter, Pandev è fiducioso che Mazzarri potrà fare bene in Coppa Italia e in Champions League. Pandev considera Mazzarri l’uomo giusto per riportare il Napoli al successo.

Walter Mazzarri ha accettato rapidamente un contratto con il Napoli, tornando a guidare la squadra dopo dieci anni. L’incontro con De Laurentiis è avvenuto senza coinvolgere avvocati. Mazzarri, desideroso di iniziare, è arrivato a Napoli martedì e si è presentato a Castel Volturno oggi con il presidente De Laurentiis. Il tecnico toscano affronterà una stagione difficile dopo il trionfo dello scudetto dell’anno precedente.

Walter Mazzarri prende il comando di una squadra napoletana al quarto posto, vicina agli ottavi di Champions League. Il suo obiettivo è garantire coerenza nei risultati, evitando le instabilità viste nella gestione precedente di Rudi Garcia.

Affrontando un periodo intenso, il Napoli ha incontri impegnativi con Atalanta (25 novembre), Real Madrid (29 novembre), Inter (3 dicembre al Maradona), Juventus (8 dicembre a Torino) e Sporting Braga (12 dicembre in casa). Il suo staff include Nicolò Frustalupi come vice, Claudio Bellucci in un nuovo ruolo, Giuseppe Pondrelli come preparatore atletico e Salvatore Aronica.