Juventus-Inter, le quote e i pronostici per il prossimo big match di Serie A

Juventus-Inter sarà senz’altro la partita più importante del prossimo turno di Serie A. Il campionato italiano è arrivato ormai alla giornata numero 13 e, dopo la sosta per le Nazionali, la stagione ripartirà con un incontro assolutamente da non perdere. Si affrontano infatti la seconda e la prima in classifica, con la squadra di Allegri che (almeno nelle intenzioni) cercherà di agguantare e superare quella di Simone Inzaghi al fine di diventare la nuova capolista della Serie A, in maniera momentanea s’intende.

Per i bookmakers, salvo clamorose sorprese, loro due saranno a lottare fino all’ultima giornata per il Tricolore, con i nerazzurri leggermente in vantaggio rispetto ai bianconeri. Questo è il pronostico degli esperti del settore che da sempre influenzano le giocate dei tifosi, diventando il passatempo di punta insieme ai non-AAMS Casinos.

I siti scommesse, quindi, nonostante un mercato non ricchissimo, con il solo Weah acquistato a titolo definitivo e molti ritorni dai prestiti, la Juventus sembra aver trovato una quadra importante, anche per via della mancanza delle coppe europee e, quindi, con meno partite da giocare e per cui stancarsi. D’altro canto invece l’Inter ha letteralmente rivoluzionato la rosa, tenendo però i giocatori più forti della precedente stagione oltre a prenderne di altri, molto forti. L’obiettivo dei nerazzurri è certamente quello di tornare a primeggiare in campionato, come si è visto anche nelle recenti partite, come nel caso del 0-4 rifilato alla Salernitana.

Juventus-Inter, i pronostici per il big match di Serie A

Come detto, Juventus e Inter si affronteranno alla ripresa del campionato e la loro sfida sarà certamente guardata in tutto il mondo, non solo nel Bel Paese. Un match sentitissimo non solo per le squadre ma pure per le tifoserie, anche e soprattutto dopo quanto avvenuto durante e nel post Calciopoli.

A oggi, secondo le quote, la favorita per la vittoria è l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi infatti vanta un 2 con la quota 2,25. La vittoria casalinga della Juventus è invece quotata 3,30 mentre il pareggio che potrebbe maturare vanta invece una quota di 3,10. Per quanto concerne invece l’under 2,5 e l’over 2,5, queste due quote vengono pagate rispettivamente 1,70 e 2,05. Il gol, o meglio la giocata secondo cui entrambe le squadre debbano segnare durante la partita, possiede invece una quota di 1,77. Per quanto concerne invece le doppie chance, l’1X viene pagato 1,57, l’X2 1,30 mentre l’12 1,32.

Interessanti anche le quote dei marcatori, con Lautaro Martinez a guidare in questo senso le quote con 2,80. Secondariamente altri 2 attaccanti dell’Inter, con Marcus Thuram a 3,35 e Marko Arnautovic a 3,60. Per trovare il primo marcatore potenziale per la Juventus bisogna quindi aspettare Dusan Vlahovic, il cui eventuale gol contro l’Inter ha una quota di 3,75. A quota 4,00 invece ci sono sia Milik e Kean della Juventus che Sanchez dell’Inter. Vista la predisposizione al cartellino da parte della squadra bianconera, lecito potersi aspettare anche novità in questo senso.

L’equilibrio sembra regnare sovrano nelle valutazioni emerse finora e siamo certi che anche la partita tra le due squadre saprà regalare una stabilità tattica non indifferente.