Calciomercato Juve: Il Real Madrid è ancora interessato a Dusan Vlahovic

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Se il Real Madrid non riesce a siglare l’acquisto di Kylian Mbappé, si considererà di puntare su un altro attaccante che piace ai tecnici, il serbo Dusan Vlahovic. Il suo club, la Juventus, non esclude di cederlo quest’estate.

Nelle ultime ore, il comunicatore Ramón Álvarez de Mon ha assicurato che sarà tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima quando si chiarirà il futuro di Kylian Mbappé e si potrà già intuire se il calciatore finirà al Real Madrid quest’estate. Il suo commento:

“Il Real Madrid si sta preparando finanziariamente. Credono che il Qatar cercherà di sbloccare questa situazione e non credono che la questione andrà oltre questa settimana o l’inizio della prossima. La trattativa è in quel punto perfetto per raggiungere un accordo”.

Sebbene le sue parole invitino all’ottimismo, è certo che all’interno del club di Chamartín non si fidano. Infatti, i suoi dirigenti hanno in programma altri attaccanti che piacciono allo staff tecnico. Tra di loro, c’è Dusan Vlahovic, che il suo club, la Juventus, valuta di cedere quest’estate.

Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, il serbo è considerato un’opportunità di mercato, poiché la Vecchia Signora potrebbe lasciarlo partire per una cifra ragionevole, circa 40 milioni di Euro. Tale cifra ha poco a che fare con i più di 80 milioni di Euro in cui è stato valutato l’attaccante nei giorni precedenti, motivo per cui è opportuno mettere in dubbio un’informazione in cui, in ogni caso, si sottolinea che i merengues continuano a lavorare con la ferma intenzione di reclutare Mbappé.

Dusan Vlahovic, 23 anni, è stato reclutato dalla squadra bianconera nel gennaio 2022 e da allora ha segnato 23 gol e fornito sei assist in 63 partite ufficiali. Altri club come Chelsea, Bayern Monaco o Atlético Madrid si sono interessati al suo ingaggio nelle ultime settimane.