Come si giocherà la Champions League 2024/2025

La stagione 2024/2025 segnerà l’inizio di una nuova epoca per la UEFA Champions League e le altre competizioni europee per club. La UEFA rivoluzionerà il formato dei suoi tornei, aumentando il numero di partite da disputare durante la stagione, al fine di incrementare i guadagni e il valore commerciale del prodotto fornito alle emittenti televisive. La principale modifica riguarderà la fase iniziale del torneo, estesa a 36 squadre, ognuna delle quali impegnata in 8 partite.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, le partite di questo primo turno si svolgeranno da settembre a gennaio. Durante questo periodo, verrà introdotta una settimana di esclusività per ciascuna delle tre competizioni. Ci sarà quindi una settimana dedicata esclusivamente alla Champions League, con le partite distribuite tra martedì, mercoledì e giovedì. L’ottava e ultima giornata si giocherà contemporaneamente.

La fase a gironi si svilupperà in un unico gruppo di 36 squadre, le prime 8 della classifica finale si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre tra il nono e il venticinquesimo posto si affronteranno in uno scontro diretto con partite di andata e ritorno per guadagnarsi l’accesso agli ottavi. Un’altra modifica importante riguarda le retrocessioni.

A partire dal 2024/2025, le squadre eliminate da una competizione non parteciperanno ad alcun altro torneo UEFA. In sostanza, verrà abbandonata la regola attualmente in vigore che permette alle terze classificate dei gironi di accedere alla competizione inferiore.