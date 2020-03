VALENCIA ATALANTA Streaming Gratis: ROJADIRECTA in chiaro? Dove vederla ONLINE con Cellulare Tablet e PC | Ritorno ottavi di finale di Champions League

Dove vedere Valencia Atalanta streaming gratis link senza Rojadirecta. Tutto pronto per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si gioca alle ore 21 italiane di oggi martedì 10 marzo 2020. Valencia Atalanta in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5? Continua a leggere per scoprirlo. Partiamo subito con le probabili formazioni.

Valencia (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro. All. Albert Celades.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Valencia Atalanta in Diretta TV.

Valencia Atalanta in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con Mediaset Play.

E’ l’ora della verità per l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che questa sera alle ore 21 affronta il Valencia al Mestalla per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi partono col cospicuo vantaggio conquistato nella gara di andata (4-1), e inseguono una storica qualificazione ai quarti di finale. Spagnoli in passato finalisti per due anni di fila nella massima competizione europea per club, nelle stagioni 1999-2000 e 2000-2001.

Valencia Atalanta Streaming Gratis Link Online No Rojadirecta.

Valencia Atalanta streaming (gratis per gli abbonati) con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Valencia affronta per la prima volta in casa l’Atalanta in una partita valida per le coppe europee e ha perso l’ultima sfida al Mestalla giocata contro una squadra italiana (0-2 con la Juventus la scorsa stagione in Champions). Nel match d’andata l’Atalanta ha segnato 4 reti al debutto nella fase a eliminazione diretta di Champions League: le altre due squadre a riuscirci prima della Dea erano state il Manchester United (4-0 contro il Porto nel 1996-97) e proprio il Valencia (5-2 sulla Lazio nel 1999-00).

Alternative per vedere Valencia Atalanta in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Valencia Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.