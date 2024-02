Champions League: Lazio-Bayern Monaco Streaming da vedere su Amazon Prime Video

CHAMPIONS LEAGUE – Il calcio europeo torna su Prime Video con gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Mercoledì 14 febbraio si terrà la partita tra Lazio e Bayern Monaco, con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Gli highlights di tutte le partite saranno disponibili su Prime Video dalle 23:15. Saranno attive diverse funzionalità, come X Ray per accedere a statistiche in tempo reale, Recap Rapido per rivedere i gol e Momenti Chiave per tornare ai momenti salienti della partita. Sarà possibile rivedere i momenti migliori tramite Alexa. I clienti Prime potranno vedere le partite attraverso l’app di Prime Video su diversi dispositivi.